12:30, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

Звезду реалити-шоу Макби приговорили к тюрьме за аферу со страховыми выплатами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @steveamcbee

Суд в США вынес приговор фермеру Стиву Макби, который снимался в реалити-шоу «Династия Макби: настоящие американские ковбои» (McBee Dynasty: Real American Cowboys), за аферу со страховыми выплатами на несколько миллионов долларов. Об этом пишет E News.

Звезду реалити-шоу приговорили к двум годам тюрьмы. Уточняется, что после освобождения еще в течение двух лет он будет находиться под надзором. Кроме того, суд обязал Макби возместить нанесенный им ущерб и выплатить 4 миллиона долларов (около 323 миллионов рублей по текущему курсу).

Адвокат бывшего участника телепроекта отказался от комментариев.

Макби признал вину в обмане со страховыми выплатами в ноябре 2024 года. Уточнялось, что в своих отчетах о фермерской деятельности он сознательно занизил показатели урожая и получил страховые выплаты и субсидии на общую сумму более 3,1 миллиона долларов. Ему грозило до 30 лет лишения свободы.

