16-летняя дочь Юлии Пересильд в ультракоротком платье пришла на премьеру фильма

16-летняя актриса Анна Пересильд в откровенном платье пришла на премьеру фильма

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Алиса в Стране чудес». Соответствующие снимки появились на странице ее матери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выбрала для мероприятия белое ультракороткое платье с драпировкой и остроносые туфли. Кроме того, она дополнила образ шелковым платком, уложила волосы в локоны и сделала макияж в нюдовых тонах.

Знаменитость предстала на красной дорожке вместе с матерью, которая появилась на премьере в закрытом ярко-красном костюме, и младшей сестрой. 12-летняя Мария, в свою очередь, примерила черный брючный костюм с V-образным декольте.

В июне Анна Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже. На размещенных кадрах знаменитость позировала в боди белого цвета.