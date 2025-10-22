Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:15, 22 октября 2025Ценности

16-летняя дочь Юлии Пересильд в ультракоротком платье пришла на премьеру фильма

16-летняя актриса Анна Пересильд в откровенном платье пришла на премьеру фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Алиса в Стране чудес». Соответствующие снимки появились на странице ее матери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выбрала для мероприятия белое ультракороткое платье с драпировкой и остроносые туфли. Кроме того, она дополнила образ шелковым платком, уложила волосы в локоны и сделала макияж в нюдовых тонах.

Знаменитость предстала на красной дорожке вместе с матерью, которая появилась на премьере в закрытом ярко-красном костюме, и младшей сестрой. 12-летняя Мария, в свою очередь, примерила черный брючный костюм с V-образным декольте.

В июне Анна Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже. На размещенных кадрах знаменитость позировала в боди белого цвета.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

    Раскрыто новое полезное свойство «Оземпика»

    Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

    Россиянин скрыл травму спины ради отправки на СВО и был дважды ранен

    Женщина упала в 30-метровый каньон с подвесного моста во время экскурсии

    Сийярто анонсировал встречу с Рубио для обсуждения встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости