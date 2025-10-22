50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

Актриса Сара Полсон в откровенном виде посетила премьеру сериала All Is Fair

Американская актриса Сара Полсон в откровенном виде вышла на публику. Соответствующие кадры появились на сайте Getty Images.

50-летняя знаменитость посетила в Париже премьеру сериала All Is Fair («Все честно»), где исполнила одну из главных ролей. Папарацци запечатлели ее в прозрачном белом костюме, который состоял из приталенной блузки и брюк. При этом артистка продемонстрировала голую грудь, отказавшись от бюстгальтера.

Она дополнила образ серьгами и колье с массивными камнями, сделала укладку с короткой ровной челкой и нанесла на губы розовую помаду.

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс также обнажила грудь на премьере All Is Fair.