21:53, 22 октября 2025Ценности

50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

Актриса Сара Полсон в откровенном виде посетила премьеру сериала All Is Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / WireImage

Американская актриса Сара Полсон в откровенном виде вышла на публику. Соответствующие кадры появились на сайте Getty Images.

50-летняя знаменитость посетила в Париже премьеру сериала All Is Fair («Все честно»), где исполнила одну из главных ролей. Папарацци запечатлели ее в прозрачном белом костюме, который состоял из приталенной блузки и брюк. При этом артистка продемонстрировала голую грудь, отказавшись от бюстгальтера.

Она дополнила образ серьгами и колье с массивными камнями, сделала укладку с короткой ровной челкой и нанесла на губы розовую помаду.

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс также обнажила грудь на премьере All Is Fair.

