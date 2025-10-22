Ценности
11:35, 22 октября 2025Ценности

Известная 57-летняя актриса обнажила грудь на премьере сериала

Актриса Наоми Уоттс в откровенном виде появилась на премьере сериала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Staff / Getty images

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на сайте Getty Images.

57-летняя знаменитость посетила премьеру сериала All Is Fair («Все честно»), где исполнила главную роль. Она предстала перед папарацци в прозрачном кружевном топе с вырезом до талии. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Также звезда фильма «Кинг Конг» надела миди-юбку с фактурными деталями и остроносые туфли на шпильках.

Ранее в октябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум обнажила грудь на показе бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.

