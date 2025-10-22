53-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в ультракоротких шортах

Американская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в ультракоротких шортах

Американская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Железного человека» предстала напротив зеркала в бежевом свитере и вязаных ультракоротких шортах молочного оттенка. При этом она продемонстрировала фигуру. В то же время артистка распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

В сентябре Гвинет Пэлтроу разместила снимок в бикини без фотошопа. Так, она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и синем бикини, состоявшем из плавок с низкой посадкой и частично оголявшего грудь бюстгальтера.