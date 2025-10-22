Интернет и СМИ
Артемий Лебедев пожалел зумеров

Лебедев назвал поколение Z наивным после новости о протестах зумеров в Перу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал представителей поколения Z наивными после новости о том, что зумеры устраивают протесты в Перу. На эту тему он высказался в обзоре новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

Лебедев не согласился с мнением, что представители конкретного поколения способны кардинально что-то изменить. По его словам, за любыми революциями стоят люди, которые управляют сменой режима и преследуют свои интересы.

«Естественно, власть получат те, кто надо, а не просто какие-то молодые люди из толпы. Поэтому, конечно, это все [ерунда]. Просто жалко поколение Z, что оно такое наивное, уши развешивает», — заявил блогер. Вместе с тем он отметил, что подобные заблуждения встречались и среди представителей других поколений.

В Перу в сентябре вспыхнули протесты против президента Дины Болуарте. Участники акций выступали против пенсионных реформ, а также коррупции. Позднее конгресс Перу отстранил от должности Болуарте, а новым президентом стал председатель конгресса Хосе Хери. Однако протестующие стали выступать и за его отставку. При этом считается, что большинство участников протестов в Перу — представители поколения Z.

