Атомный «Брянск» отстрелялся «Синевой»

АПЛ «Брянск» осуществила пуск ракеты «Синева» в ходе тренировки СЯС

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Брянск» Северного флота России выполнила стрельбу баллистической ракетой Р-29РМУ2 «Синева» в ходе тренировки стратегических ядерных сил (СЯС). Об этом говорится на сайте Кремля.

«Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева"», — говорится в сообщении.

АПЛ «Брянск» проекта 667БДРМ «Дельфин» способна нести 16 ракет «Синева». Трехступенчатую жидкостную ракету приняли на вооружение в 2007 году. Максимальная дальность полета Р-29РМУ2 составляет 11,5 тысячи километров. Ее можно оснастить четырьмя боевыми блоками индивидуального наведения мощностью 500 килотонн каждый.

Ранее в октябре издание National Security Journal заявило, что советские АПЛ проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для Военно-морских сил США. В публикации подчеркнули, что эти подлодки отличались меньшей акустической заметностью, чем этого ожидала американская сторона.