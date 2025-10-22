Бабкина заявила об отсутствии пульса у Куртуковой

Певица Бабкина призналась в любви к «Матушке-земле» и покритиковала Куртукову

Певица Надежда Бабкина высказалась на тему творчества исполнительницы Татьяны Куртуковой. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

По словам Бабкиной, она любит хит «Матушка-земля», но хотела бы видеть в молодой артистке «больше жизни».

«Никакой конкуренции у нас нет. Она молодец, но я хотела бы от Тани чуть больше энергии. Пока нет в ней пульса, а очень хотелось бы», — заявила певица.

Также Надежда призналась, что готова спеть с Куртуковой дуэтом.

Ранее стало известно, что народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, которое принадлежало певице Алле Пугачевой.