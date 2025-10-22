Богомаз раскрыл причастных к подрыву моста в Брянской области

Задержанные в августе в Брянской области диверсанты причастны к организации подрыва автомобильного моста, который рухнул на пассажирский поезд в начале июня. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз региона в беседе с РИА Новости.

По словам политика, на территории всей области, особенно в приграничье, усилены меры по противодействию попыткам диверсий.

1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) моста в Брянской области. Он подчеркнул, что по всем международным нормам осуществленные Киевом действия называются терроризмом.