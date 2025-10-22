Борт премьера Австралии аварийно посадили в США

SBS: Борт премьера Австралии Альбанезе совершил аварийную посадку в США

Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе аварийно посадили в США. Причиной называют травмирование члена экипажа на борту, передает телеканал SBS.

В тот день Альбанезе совершал перелет из Соединенных Штатов после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Самолет совершил аварийную посадку после инцидента, требующего медицинского вмешательства. Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури», — уточняется в сообщении.

Телеканал уточняет, что пострадавшего госпитализировали, а самолет после дозаправке продолжил маршрут с конечной точкой в Австралии.

Ранее сообщалось, что самолет министра войны США Пита Хегсета подал сигнал бедствия над Атлантикой. В лобовом стекле авиалайнера появилась трещина.