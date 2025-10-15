Самолет министра войны США экстренно сел в Британии

Самолет Хегсета экстренно сел в Британии, объявив ЧС из-за трещины в стекле

Самолет министра войны США Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании после того, как экипаж объявил чрезвычаюную ситуацию (ЧС) в небе над Атлантикой. В лобовом стекле авиалайнера появилась трещина, из-за чего ему пришлось повернуть обратно, сообщил помощник чиновника Шон Парнелл в соцсети Х.

Глава Пентагона летел в США с саммита министров обороны НАТО, который проходил в Брюсселе.

«Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности», — написал Парнелл.

Ранее Хегсет пригрозил России, что Соединенные Штаты и союзники могут ввести меры, если конфликт на Украине не завершится. Тогда издержки возложат на РФ за «продолжающуюся агрессию».