16:44, 15 октября 2025

Министр войны США пригрозил России

Хегсет: США и союзники могут ввести меры против РФ, если конфликт не завершится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты и союзники могут ввести меры против России, если конфликт на Украине не завершится. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», — заявил шеф Пентагона.

Ранее Хегсет назвал американского лидера Дональда Трампа «президентом мира» из-за его усилий по урегулированию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

15 октября с угрозой в адрес России также выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, заявивший, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России.

