Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 22 октября 2025Силовые структуры

Бывшая российская учительница попала под статью о растлении малолетних из-за собаки

Экс-учитель русского языка из Новошахтинска прислала школьнику порно с мужчинами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшая учительница русского языка из Новошахтинска Ростовской области прислала школьнику порно с мужчинами и угрожала. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о растлении малолетних.

По данным канала, потерпевший — искусанный собакой мальчик, инцидент произошел в июле 2025 года в городе Ессентуки Ставропольского края, как отметили в СУ СК России по региону. На пострадавшего и его семью после этого напали с угрозами зоозащитники, которые решили, что мальчик сам виноват в произошедшем на него нападении. По их мнению, собака оборонялась.

После этого одна из зоозащитниц, которая в прошлом работала преподавателем русского языка, стала отправлять мальчику порно с участием мужчин и угрожать, что с ним «будет сделано то же самое». Родители потерпевшего обратились в полицию.

Женщину доставили в Ессентуки, по ходатайству следствия суд ее арестовал.

Ранее сообщалось, что две девочки-подростка стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости