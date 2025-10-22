Бывшая российская учительница попала под статью о растлении малолетних из-за собаки

Экс-учитель русского языка из Новошахтинска прислала школьнику порно с мужчинами

Бывшая учительница русского языка из Новошахтинска Ростовской области прислала школьнику порно с мужчинами и угрожала. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о растлении малолетних.

По данным канала, потерпевший — искусанный собакой мальчик, инцидент произошел в июле 2025 года в городе Ессентуки Ставропольского края, как отметили в СУ СК России по региону. На пострадавшего и его семью после этого напали с угрозами зоозащитники, которые решили, что мальчик сам виноват в произошедшем на него нападении. По их мнению, собака оборонялась.

После этого одна из зоозащитниц, которая в прошлом работала преподавателем русского языка, стала отправлять мальчику порно с участием мужчин и угрожать, что с ним «будет сделано то же самое». Родители потерпевшего обратились в полицию.

Женщину доставили в Ессентуки, по ходатайству следствия суд ее арестовал.

Ранее сообщалось, что две девочки-подростка стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке Москвы.