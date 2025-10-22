Спорт
14:59, 22 октября 2025Спорт

Черчесов высказался о приглашении Смолова и Кокорина в «Ахмат»

Станислав Черчесов допустил приглашение Смолова и Кокорина в «Ахмат»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении российских форвардов Федора Смолова и Александра Кокорина в команду. Об этом сообщает «Советский спорт».

Специалист допустил такое развитие событий, но отметил, что все зависит от актуальной физической формы игроков. «Кокорин, который играл у меня, — да, усилил бы команду. А Кокорина, который играет сейчас, я давно не видел. То же самое со Смоловым», — заявил Черчесов.

Тренер добавил, что потенциально оба нападающих могли бы играть не только в «Ахмате», но и в любом топ-клубе. «Кстати, если Кокорин прочитает — приветы ему большие. Молодец, что до сих пор на хорошем уровне играет», — отметил Черчесов.

Кокорин с 2022 года выступает за кипрский «Арис», в нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Смолов ушел из «Краснодара» по окончании прошлого сезона и в данный момент является свободным агентом.

