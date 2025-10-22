Экономика
18:18, 22 октября 2025Экономика

В мире сожгли рекордно много угля

World Resources Institute сообщил о рекорде по использованию угля в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В 2024 году использование угля в мировой энергетике взлетело до максимума, хотя его доля в общей выработке сократилась до 34 процентов с 37 процентов в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном докладе State of Climate Action, который готовится под руководством аналитического центра World Resources Institute.

Документ посвящен изменению климата и влиянию на этот процесс деятельности человека. В нем указывается, что уголь остается источником двух третей выбросов в энергетике, поэтому важно менять его на другие источники, что, однако, происходит слишком медленно.

Общий рост спроса на электроэнергию привел к тому, что все усилия по развитию альтернативных источников только замедляют рост угольной генерации, но не уменьшают ее. Соответственно, суммарные выбросы продолжают расти, хотя и более медленными темпами.

Сотрудница World Resources Institute Клеа Шумер, один из авторов доклада, отметила, что уже пятый год подряд планы отказа от угля срываются.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, что по итогам года в мире добудут рекордные 9,2 миллиарда тонн угля.

