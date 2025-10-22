Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 22 октября 2025Силовые структуры

Ехавший к месту службы участник СВО попался на уловку россиянки

В Волгограде полиция задержала судимую жительницу Адыгеи за обман участника СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Волгограде полицейские задержали 33-летнюю приезжую из Адыгеи, на чью уловку попался следовавший к месту службы участник СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, она на транзитных транспортных развязках знакомилась с военнослужащими, входила к ним в доверие и убеждала оформить на нее нотариальную доверенность, обещая похлопотать о комфортных условиях службы.

Одним из жертв аферистки стал 33-летний житель Кемеровской области, следовавший транзитом через Волгоград в зону СВО. Он оформил на ее имя доверенность, после чего мошенница попыталась снять с его счета 400 тысяч рублей. В этот момент ее задержали.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Установлено, что она уже имеет судимости.

Ранее сообщалось, что судимый участник СВО получил 20 лет за серию афер и вымогательств у боевых товарищей и вновь попросил отправить его на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости