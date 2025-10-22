Ехавший к месту службы участник СВО попался на уловку россиянки

В Волгограде полиция задержала судимую жительницу Адыгеи за обман участника СВО

В Волгограде полицейские задержали 33-летнюю приезжую из Адыгеи, на чью уловку попался следовавший к месту службы участник СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, она на транзитных транспортных развязках знакомилась с военнослужащими, входила к ним в доверие и убеждала оформить на нее нотариальную доверенность, обещая похлопотать о комфортных условиях службы.

Одним из жертв аферистки стал 33-летний житель Кемеровской области, следовавший транзитом через Волгоград в зону СВО. Он оформил на ее имя доверенность, после чего мошенница попыталась снять с его счета 400 тысяч рублей. В этот момент ее задержали.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Установлено, что она уже имеет судимости.

Ранее сообщалось, что судимый участник СВО получил 20 лет за серию афер и вымогательств у боевых товарищей и вновь попросил отправить его на фронт.