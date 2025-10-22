Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

Бывшая коллега пропавшего во время похода с семьей в тайгу жителя Железногорска Сергея Усольцева заявила, что не верит в версию о его побеге за границу. Об этом она сообщила в разговоре с RT.

По ее мнению, Усольцеву такой поступок был бы несвойственен. Она назвала пропавшего «очень умным, порядочным и адекватным человеком».

«Я не верю в инсценировку. Это не про Сергея Викторовича. Я считаю, что он не сделал бы так», — сказала собеседница телеканала.

Женщина рассказала, что ее коллега в конце 1990-х годов возглавил взаимодействие с американцами по программе «Инициатива атомных городов», которая не была связана с какой-либо государственной тайной.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае 28 сентября и не вернулись. Длительные поиски Усольцевых результатов не дали. Выдвигались версии о бегстве семьи за границу.