20:31, 22 октября 2025

Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

Daily Mail: Finnair отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений — выяснилось, что жидкость, используемая для их очистки, нарушает правила пожарной безопасности. Об этом пишет Daily Mail.

Представители европейского авиаперевозчика заявили, что восемь самолетов A321 были сняты с маршрутов. Это произошло после того, как производитель обивки сидений сообщил авиакомпании, что метод их промывки может нарушать нормы безопасности — это не проверили должным образом.

Из-за отмены рейсов в период с 13 по 21 октября пострадало более 10 тысяч клиентов Finnair. Уточняется, что их информировали о возможных задержках, изменениях в расписании и отменах. Перевозчик выполняет рейсы по более чем 150 направлениям в 50 странах.

Авиакомпания заявила, что для корректировки летной программы будет менять самолеты ежедневно. С 15 октября к этому привлекут авиаперевозчика-партнера — литовского DAT LT. Однако эта мера может привести к овербукингу, говорится в источнике.

Finnair принесла извинения пассажирам и рекомендовала им проверить актуальность контактных данных и электронной почты на сайте — обо всех изменениях туристам сообщат через эти каналы связи.

15 октября в крупнейшем аэропорту Бельгии — Брюссель-Шарлеруа — отменили все рейсы из-за общенациональной забастовки. В воздушной гавани допустили возможную нехватку персонала на рабочих местах в тот день.

