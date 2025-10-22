Мир
23:00, 22 октября 2025

Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

Власти Швейцарии ограничили выезд беженцев с Украины на родину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

Власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Об этом сообщил Государственный секретариат по миграции (SEM).

С 22 октября граждане других стран, которые получили убежище в Швейцарии, смогут выезжать за границу только в исключительных случаях. При чем речь идет не только о стране, из которой они прибыли, но и о любой другой стране.

В то же время изменение в полной мере не затрагивает украинцев с защитным статусом S. Для них срок пребывания на Украине будет ограничен до 15 дней в полугодие. До этого граждане Украины могли находиться на родине 15 дней в квартал.

Ранее швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до марта 2027 года. После этого швейцарская партия призвала отменить статус защиты для украинских беженцев. В просьбе указана необходимость «бороться со злоупотреблениями» данной защитой, в том числе ограничить «туристические поездки» таких лиц на Украину.

