Фото якобы последствий удара ВС России по детсаду в Харькове оказались постановочными

Данные об ударе ВС РФ по детскому саду в Харькове оказались недостоверными

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о якобы ударе ВС России по детскому саду в Харькове. Свой пост он подкрепил многочисленными фото, которые оказались постановочными.

Политик написал, что Российская армия во время массированного удара якобы атаковала гражданскую инфраструктуру, в результате чего один человек не спасся, еще несколько пострадали.

Удар был нанесен по адресу: улица Коцарская, 7. Если открыть карты, видно, что в этом здании нет детского сада — только кафе Honey и адвокатская контора. Удар был нанесен по зданию рядом — там расположены цеха по сборке дронов на базе Харьковского национального технического университета. Ранее по этому же кварталу наносились удары — ночью 17 января 2024 года было поражено расположение ВСУ и французских наемников. Примечательно и то, что сотрудники кафе Honey ранее активно поддерживали ВСУ — в частности, проводили благотворительные акции для помощи спецподразделению «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) ГУР Украины.

Кроме того, на растиражированных в украинских СМИ фото с места якобы удара по детсаду видно, что здание практически полностью уничтожено, однако уже на других фото показаны спасатели с детьми — и на тех ни царапины. Кроме того, все дети одеты в верхнюю одежду, что также вызывает вопросы, если учесть, что в момент якобы удара они находились в здании. Помимо прочего, бросается в глаза профессиональное качество съемки, что приводит к выводу о постановочной фотосессии. Наконец, на первых фото и видео с места прилета не видно детей. Очевидно, их привезли позже, вместе с профессиональными фотографами, которые и сделали съемку о якобы эвакуации детей. Также на видео показана работа якобы спасателя, при этом в кадр попали спортивные кроссовки, которые не могут носить настоящие спасатели.

Российские силовые структуры назвали фейком информацию об ударе ВС РФ по детскому саду в Харькове. «Сегодня в 11 утра ВС РФ нанесли удар по цеху сборки БПЛА ВСУ в центре Харькова по улице Коцарская, д. 7. Украинские СМИ сразу же начали разгонять ложную информацию, что целью удара якобы был детский сад, однако никакого детского сада там и в помине не было», — сообщили там. Отмечается, что за постановкой стоят СБУ и мэр Харькова Игорь Терехов, придумавший несуществующий детский сад. Кроме того, силовики обратили внимание, что дети в кадре уже после потушенного пожара в чистой одежде, у детского сада нет своего дворика.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.

Информация об ударе армии России по детсаду в Харькове не получила распространения в российских СМИ, ряд источников опубликовали опровержения — ТАСС, «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».