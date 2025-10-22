Путин запланировал мероприятие по линии Генштаба на фоне массированных ударов по Украине

Пресс-секретарь Песков анонсировал мероприятие Путина по линии Генштаба ВС РФ

В среду, 22 октября, президент России Владимир Путин запланировал участие в мероприятии по линии Генштаба Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Мероприятие анонсировано на фоне массированных ударов России по обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса энергоинфраструктуре Украины.

Подробностей запланированного мероприятия с участием главы государства в Кремле не раскрыли.

Известно, что в ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Для атаки использовались дроны-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».