Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 22 октября 2025Россия

Путин запланировал мероприятие по линии Генштаба на фоне массированных ударов по Украине

Пресс-секретарь Песков анонсировал мероприятие Путина по линии Генштаба ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool via Reuters

В среду, 22 октября, президент России Владимир Путин запланировал участие в мероприятии по линии Генштаба Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Мероприятие анонсировано на фоне массированных ударов России по обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса энергоинфраструктуре Украины.

Подробностей запланированного мероприятия с участием главы государства в Кремле не раскрыли.

Известно, что в ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Для атаки использовались дроны-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

    В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости