Госдума одобрила проект федерального бюджета

Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на трехлетний период

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одобренному депутатами документу, рост ВВП составит в следующем году 1,3 процента, а за трехлетку — 7 процентов, достигнув в номинальном выражении около 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в 2026-м, как ожидается, будут на уровне 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона. Инфляция на весь период запланирована в размере 4 процентов.

Ранее сообщалось, что проект бюджета, насчитывающий со всеми приложениями 5327 страниц, внесли в Госдуму на двух цифровых дисках.

Выступая перед депутатами 22 октября, глава Минфина Антон Силуанов рассказал об основных запланированного финансирования. В частности, по его словам, «детский бюджет» на три года превысит в России 10 триллионов рублей.