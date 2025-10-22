Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 22 октября 2025Экономика

Госдума одобрила проект федерального бюджета

Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на трехлетний период
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одобренному депутатами документу, рост ВВП составит в следующем году 1,3 процента, а за трехлетку — 7 процентов, достигнув в номинальном выражении около 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в 2026-м, как ожидается, будут на уровне 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона. Инфляция на весь период запланирована в размере 4 процентов.

Ранее сообщалось, что проект бюджета, насчитывающий со всеми приложениями 5327 страниц, внесли в Госдуму на двух цифровых дисках.

Выступая перед депутатами 22 октября, глава Минфина Антон Силуанов рассказал об основных запланированного финансирования. В частности, по его словам, «детский бюджет» на три года превысит в России 10 триллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб заявил, что ВСУ все чаще атакуют Россию дальнобойными беспилотниками. Под угрозой жилые массивы

    Отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр российского города попал в колонию

    Звезда «Универа» вышла в свет в наряде почти за полмиллиона рублей

    Атомный «Брянск» отстрелялся «Синевой»

    Госдума одобрила проект федерального бюджета

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости