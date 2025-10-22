Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 22 октября 2025Россия

Хинштейн заявил о существующем в Курской области плане «Б» в случае ударов ВСУ

Хинштейн: В Курской области есть план «Б» в случае атак по объектам энергетики
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Курской области существует план «Б» на случай, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».

«Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя четко понимали — мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план "Б"», — сообщил губернатор.

Все объекты социальной инфраструктуры в Курской области оснащены резервными источниками питания, подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что беседовал с губернатором Белгородской области Вячеславым Гладковым и временно передал ему передвижные котельные, так как ВСУ в Белгородской области сознательно уничтожают энергетическую инфраструктуру.

Ранее Гладков заявлял, что в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины есть серьезные повреждения энергообъектов. Власти, по его словам, не могут закупить генераторы за счет бюджета, так как только в приграничной зоне находится около 200 тысяч домохозяйств, а обеспечить всех невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Расходы россиян на кофе подсчитали

    Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

    Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости