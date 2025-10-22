Хинштейн заявил о существующем в Курской области плане «Б» в случае ударов ВСУ

Хинштейн: В Курской области есть план «Б» в случае атак по объектам энергетики

В Курской области существует план «Б» на случай, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».

«Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя четко понимали — мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план "Б"», — сообщил губернатор.

Все объекты социальной инфраструктуры в Курской области оснащены резервными источниками питания, подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что беседовал с губернатором Белгородской области Вячеславым Гладковым и временно передал ему передвижные котельные, так как ВСУ в Белгородской области сознательно уничтожают энергетическую инфраструктуру.

Ранее Гладков заявлял, что в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины есть серьезные повреждения энергообъектов. Власти, по его словам, не могут закупить генераторы за счет бюджета, так как только в приграничной зоне находится около 200 тысяч домохозяйств, а обеспечить всех невозможно.