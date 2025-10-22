Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 22 октября 2025Россия

Бизнесмен-христианин пообещал россиянам пошаговую инструкцию о женитьбе на подростках

Бизнесмен Стерлигов пообещал инструкцию о женитьбе на подростках без последствий
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов пообещал инструкцию о женитьбе на 15-летних подростках без последствий. Пост с анонсом текста о способе начать отношения с несовершеннолетними россиянками предприниматель выложил в Telegram и вскоре удалил.

Ссылка, по которой был размещен текст, вела на закрытый платный канал Стерлигова. «Как жениться на 15-летней и при этом не иметь никаких проблем с законом. Пошаговая инструкция», — говорилось в опубликованном бизнесменом посте (кликабельная версия поста, ведущая на канал Стерлигова, сохранилась в распоряжении редакции).

Скриншот: Telegram-канал Германа Стерлигова

Запись была выложена около девяти утра по московскому времени, а удалена через час — в 10:22. Причину удаления инструкции об отношениях с подростками Стерлигов не объяснил.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского» Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского»Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
9 октября 2024
«Мы будем бороться!» Как и почему Россия в 1990-х и 2000-х стала убежищем для отрицателей холокоста со всего мира?
«Мы будем бороться!»Как и почему Россия в 1990-х и 2000-х стала убежищем для отрицателей холокоста со всего мира?
20 апреля 2024
«Суд миру грядет» В 1990-х введение ИНН напугало Россию. Как верующие поверили в конец света?
«Суд миру грядет»В 1990-х введение ИНН напугало Россию. Как верующие поверили в конец света?
20 сентября 2023

Согласно семейному кодексу России, вступать в брак можно с 18 лет. При наличии уважительных причин допускается заключение брака с 16 лет. Свадьба до достижения 16 лет допускается лишь в исключительных и соответствующих законодательству регионов России ситуациях. Кроме того, в Уголовном кодексе есть статья об ответственности за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В апреле 2024 года стало известно, что Стерлигов лишил наследства членов семьи и отрекся от жены. Супругу и дочь он назвал еретичками, а двоих сыновей — блудными. Бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, однако заметил, что жена Алена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

    В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости