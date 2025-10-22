Бизнесмен-христианин пообещал россиянам пошаговую инструкцию о женитьбе на подростках

Бизнесмен Стерлигов пообещал инструкцию о женитьбе на подростках без последствий

Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов пообещал инструкцию о женитьбе на 15-летних подростках без последствий. Пост с анонсом текста о способе начать отношения с несовершеннолетними россиянками предприниматель выложил в Telegram и вскоре удалил.

Ссылка, по которой был размещен текст, вела на закрытый платный канал Стерлигова. «Как жениться на 15-летней и при этом не иметь никаких проблем с законом. Пошаговая инструкция», — говорилось в опубликованном бизнесменом посте (кликабельная версия поста, ведущая на канал Стерлигова, сохранилась в распоряжении редакции).

Скриншот: Telegram-канал Германа Стерлигова

Запись была выложена около девяти утра по московскому времени, а удалена через час — в 10:22. Причину удаления инструкции об отношениях с подростками Стерлигов не объяснил.

Согласно семейному кодексу России, вступать в брак можно с 18 лет. При наличии уважительных причин допускается заключение брака с 16 лет. Свадьба до достижения 16 лет допускается лишь в исключительных и соответствующих законодательству регионов России ситуациях. Кроме того, в Уголовном кодексе есть статья об ответственности за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В апреле 2024 года стало известно, что Стерлигов лишил наследства членов семьи и отрекся от жены. Супругу и дочь он назвал еретичками, а двоих сыновей — блудными. Бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, однако заметил, что жена Алена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых».