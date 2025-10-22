Apple отменила выпуск iPhone 19

ETNews: Apple пропустит iPhone 19 и выпустит сразу iPhone 20 в 2027 году

Корпорация Apple не будет выпускать iPhone 19 в 2027 году. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Журналисты сослались на аналитика Omdia Хо Му Еля, который оказался близок к поставщикам американского IT-гиганта. Он рассказал, что Apple не будет выпускать смартфоны серии iPhone 19 в 2027-м из-за того, что в этом году компания будет праздновать 20-летие выхода первого iPhone. По этой причине смартфоны получат название iPhone 20.

В материале говорится, что Apple уже поступала подобным образом в 2017 году. Тогда фирма праздновала 10-летие с выхода первого iPhone и намеренно пропустила релиз iPhone 9. Вместо отмененного устройства в один год компания представила iPhone 8 и iPhone X.

Также Хо Му Ель рассказал, что в 2026 году Apple не будет выпускать базовый iPhone 18, а только iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Из-за этого корпорация закупит примерно на 20 миллионов OLED-панелей меньше, но через год спрос на компоненты для экранов стабилизируется.

В конце октября аналитик Ким Ки Хен рассказал ETNews, что Apple выпустит недорогой смартфон-раскладушку в 2028 году. До нее компания должна представить флагманский смартфон-планшет.