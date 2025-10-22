Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:02, 22 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Вероятность возвращения доступной ипотеки в 2026 году оценили

Эксперт по недвижимости Зубик: Ипотека в 2026 году вряд ли станет доступной
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале сентября Банк России представил не стандартный трехлетний прогноз, а четыре сценария развития экономики в зависимости от влияния внутренних факторов и внешних вызовов, сообщил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Рассмотрев их, он оценил вероятность возвращения доступной ипотеки в 2026 году.

Базовый сценарий предполагает постепенное снижение инфляции до 4 процентов к 2026 году и ключевой ставки до 12-13 процентов, сообщил эксперт. Для рынка недвижимости это значит удешевление ипотеки — примерно до 15 процентов в 2026 году — и рост спроса, особенно в массовом сегменте, убежден он.

Дезинфляционный сценарий более оптимистичный, но менее вероятный, указал собеседник «Ленты.ру». При нем рост ВВП ожидается выше базового, снижение ставки до 10,5-11,5 процентов, ставок по ипотеке — до 12-13 процентов.

Более вероятен проинфляционный сценарий, при котором ставка в 2026 году остается в пределах 14-16 процентов, а ипотека по-прежнему дорогая и недоступна большинству, полагает Зубик.

Еще один сценарий — рисковый — наименее вероятный, но самый жесткий, где наблюдается мировая рецессия, падение доходов и ключевая ставка 16-20 процентов, поделился эксперт. В таком случае ипотека станет элитарным продуктом для богатых, убежден он.

Материалы по теме:
«Людям подрезали крылья» Россияне отдают последние деньги ради квартир и тонут в долгах. Что заставляет их идти на этот риск?
«Людям подрезали крылья»Россияне отдают последние деньги ради квартир и тонут в долгах. Что заставляет их идти на этот риск?
29 сентября 2025
Северный метр. Арктика разгоняет стройку жилья — зачем и для кого?
Северный метр.Арктика разгоняет стройку жилья — зачем и для кого?
1 октября 2025

«Во всех сценариях недвижимость остается инструментом сохранения капитала, но траектория зависит от экономики. Общим для всех сценариев остается одно: выигрывают проекты с высокой ликвидностью, расположенные в устойчивых локациях. Поэтому не стоит пытаться угадать момент, нужно действовать в рамках собственных целей и горизонта планирования, выбирая качественные активы, которые сохранят ценность при любых макроэкономических условиях», — заключил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал предоставить отдельную льготную программу жилищного кредитования для учителей и врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Вероятность возвращения доступной ипотеки в 2026 году оценили

    Молодая женщина спаслась от пытавшегося переехать ее на автомобиле насильника

    Видео с реакцией брата на откровенное платье сестры стало вирусным в сети

    Парам назвали три убивающие сексуальное влечение ошибки

    Зеленский нашел виноватого в провале встречи с Трампом в Белом доме

    Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Ленобласть

    Стало известно о приказе Зеленского «клепать фейки» о победах ВСУ

    Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

    В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости