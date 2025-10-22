Вероятность возвращения доступной ипотеки в 2026 году оценили

Эксперт по недвижимости Зубик: Ипотека в 2026 году вряд ли станет доступной

В начале сентября Банк России представил не стандартный трехлетний прогноз, а четыре сценария развития экономики в зависимости от влияния внутренних факторов и внешних вызовов, сообщил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Рассмотрев их, он оценил вероятность возвращения доступной ипотеки в 2026 году.

Базовый сценарий предполагает постепенное снижение инфляции до 4 процентов к 2026 году и ключевой ставки до 12-13 процентов, сообщил эксперт. Для рынка недвижимости это значит удешевление ипотеки — примерно до 15 процентов в 2026 году — и рост спроса, особенно в массовом сегменте, убежден он.

Дезинфляционный сценарий более оптимистичный, но менее вероятный, указал собеседник «Ленты.ру». При нем рост ВВП ожидается выше базового, снижение ставки до 10,5-11,5 процентов, ставок по ипотеке — до 12-13 процентов.

Более вероятен проинфляционный сценарий, при котором ставка в 2026 году остается в пределах 14-16 процентов, а ипотека по-прежнему дорогая и недоступна большинству, полагает Зубик.

Еще один сценарий — рисковый — наименее вероятный, но самый жесткий, где наблюдается мировая рецессия, падение доходов и ключевая ставка 16-20 процентов, поделился эксперт. В таком случае ипотека станет элитарным продуктом для богатых, убежден он.

«Во всех сценариях недвижимость остается инструментом сохранения капитала, но траектория зависит от экономики. Общим для всех сценариев остается одно: выигрывают проекты с высокой ликвидностью, расположенные в устойчивых локациях. Поэтому не стоит пытаться угадать момент, нужно действовать в рамках собственных целей и горизонта планирования, выбирая качественные активы, которые сохранят ценность при любых макроэкономических условиях», — заключил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал предоставить отдельную льготную программу жилищного кредитования для учителей и врачей.

