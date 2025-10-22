Забота о себе
08:32, 22 октября 2025

Избавившиеся от проблемы преждевременного семяизвержения мужчины раскрыли свои секреты

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Ранее мужчины, которые избавились от проблемы преждевременного семяизвержения, дали советы коллегам по несчастью. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Пользователи, которым не удалось избавиться от преждевременной эякуляции, рассказали о простом трюке.

Я не стал держаться дольше, но я научился прелюдии. Помоги ей достичь оргазма перед тем, как проникнуть, и можешь продержаться хоть 30 секунд — ей будет все равно. В этот момент твой оргазм для нее просто десерт

KindaOkAccountantпользователь Reddit

Многие рекомендовали чаще заниматься сексом и заверили, что с возрастом это проходит.

Практика. Серьезно. В одиночку, вдвоем. Кроме того, научитесь достигать множественного оргазма. Ранний оргазм перестает иметь значение, если помогает ей возбудиться, а не сигнализирует об окончании

thepornidentityпользователь Reddit
Еще один пользователь посоветовал мужчинам регулярно выполнять упражнения Кегеля.

Если вы не умеете этого делать, постарайтесь сжать мышцы таза, как будто пытаетесь остановить мочеиспускание. Я так делаю несколько раз в день. Это не стопроцентная гарантия, но поможет улучшит контроль — вы должны быть в состоянии выйти из женщины или просто остановиться на мгновение и не эякулировать, если были близки к этому

IYKYK_1977пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

