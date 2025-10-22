Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

CBC News: Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров

Власти Канады официально отменили контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV. Об этом заявил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти, сообщает CBC News.

В 2023 году Министерство национальной обороны Канады передало 25 списанных бронетранспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления и дальнейшей отправки в Киев.

«В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией», — сказал Макгинти комитету по обороне Палаты общин в ответ на вопросы оппозиционных консерваторов.

Министр национальной обороны отказался раскрыть причины отмены контракта и другие детали, касающиеся этого вопроса. Представители компании также не раскрыли подробностей из-за обязательств по сохранению коммерческой тайны.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что долгосрочное прекращение боевых действий на Украине потребует поддержки Соединенных Штатов.