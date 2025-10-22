Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 22 октября 2025Мир

Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

CBC News: Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Blair Gable / Reuters

Власти Канады официально отменили контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV. Об этом заявил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти, сообщает CBC News.

В 2023 году Министерство национальной обороны Канады передало 25 списанных бронетранспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления и дальнейшей отправки в Киев.

«В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией», — сказал Макгинти комитету по обороне Палаты общин в ответ на вопросы оппозиционных консерваторов.

Министр национальной обороны отказался раскрыть причины отмены контракта и другие детали, касающиеся этого вопроса. Представители компании также не раскрыли подробностей из-за обязательств по сохранению коммерческой тайны.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что долгосрочное прекращение боевых действий на Украине потребует поддержки Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    99-летний лучший бомбардир в истории «Спартака» высказался о секрете своего долголетия

    Российская старшеклассница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась

    Литва закрыла границу с Белоруссией и передумала

    Стало известно о необходимости для ВСУ вывести войска из Херсонской области

    Дачникам назвали способ борьбы с незаконными штрафами

    Россиянам назвали сроки появления очень выгодных вкладов

    Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости