Премьер-министр Канады назвал условие устойчивого мира на Украине

Премьер Канады Карни: Для мира на Украине потребуется поддержка США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Долгосрочное прекращение боевых действий на Украине потребует поддержки Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в интервью Bloomberg.

«Для достижения прочного мира и долгосрочного прекращения вражды потребуется поддержка США», ― сказал политик.

При этом Карни отметил, что конкретные соглашения или договоренности по этому вопросу пока не были обговорены, однако уровень вовлеченности США в этот вопрос, по словам канадского премьера, вселяет оптимизм.

Ранее президент США Дональд Трамп провел двухчасовой разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с президентом России: она планируется в Будапеште.

