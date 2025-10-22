Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила двухдневную распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что акция продлится два дня — 22 и 23 октября. Улететь по выбранным направлениям можно с 26 октября 2025 года до 28 марта 2026 года включительно. Скидки достигают 50 процентов.

Двухдневная распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса более чем по 150 направлениям. Так, стоимость перелета из Москвы в Челябинск в рамках акции составит от 3,8 тысячи рублей, в Баку — от 7,4 тысячи рублей, в Стамбул — от 12,9 тысячи рублей, а на Мальдивы — от 33,1 тысячи рублей.

Ранее тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. В это время турпоток всегда проседает, а представители туротрасли начинают снижать цены, чтобы заполнить пустующие отели.

