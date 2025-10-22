Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:31, 22 октября 2025Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила двухдневную распродажу билетов
Алина Черненко

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что акция продлится два дня — 22 и 23 октября. Улететь по выбранным направлениям можно с 26 октября 2025 года до 28 марта 2026 года включительно. Скидки достигают 50 процентов.

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2025 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2025 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
13 января 2025
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025

Двухдневная распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса более чем по 150 направлениям. Так, стоимость перелета из Москвы в Челябинск в рамках акции составит от 3,8 тысячи рублей, в Баку — от 7,4 тысячи рублей, в Стамбул — от 12,9 тысячи рублей, а на Мальдивы — от 33,1 тысячи рублей.

Ранее тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. В это время турпоток всегда проседает, а представители туротрасли начинают снижать цены, чтобы заполнить пустующие отели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    В деле пропавшей в тайге российской семьи появилась версия о секретных поселениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости