Курс доллара стал расти

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с начала октября

Курс доллара к российской валюте, в основном снижавшийся в первой половине месяца, стал расти, превысив на российском межбанковском рынке 82 рубля впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:24 по московскому времени доллар поднимался на 0,79 процента, до 82,01 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 81,84.

Октябрьское укрепление рубля ранее назвали временным явлением, ставшим реакцией на инициативы по поводу повышения налогов. Эксперты также связали его с действиями российских экспортеров, которые сначала активно накапливали валюту, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки, а потом, после того, как «ставка на оба этих фактора не оправдалась», усилили ее продажи.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 октября, снизился на 1 копейку, составив 81,35 рубля.