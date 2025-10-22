Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 22 октября 2025Экономика

Курс доллара стал расти

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с начала октября
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара к российской валюте, в основном снижавшийся в первой половине месяца, стал расти, превысив на российском межбанковском рынке 82 рубля впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:24 по московскому времени доллар поднимался на 0,79 процента, до 82,01 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 81,84.

Октябрьское укрепление рубля ранее назвали временным явлением, ставшим реакцией на инициативы по поводу повышения налогов. Эксперты также связали его с действиями российских экспортеров, которые сначала активно накапливали валюту, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки, а потом, после того, как «ставка на оба этих фактора не оправдалась», усилили ее продажи.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 октября, снизился на 1 копейку, составив 81,35 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Пенсию Пугачевой в России заморозили

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи автомобилей из-за отсутствующей системы

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Повар российского кафе заколол протянувшего ему руку коллегу

    Курс доллара стал расти

    Реку с крокодилами сочли пригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

    Мошенники назвали Лолиту дурой

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости