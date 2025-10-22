Бывший СССР
12:39, 22 октября 2025Бывший СССР

Лавров заявил о подготовке России к событию международного масштаба

Лавров: Подготовка к визиту президента Казахстана Токаева в РФ идет полным ходом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Подготовка России к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева идет полным ходом. Поездку в Москву казахстанского лидера событием международного масштаба назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Это станет событием, я не боюсь преувеличивать, поистине международного масштаба», — заявил дипломат.

Он напомнил, что с начала года стороны провели уже четыре раунда переговоров на высшем уровне.

Осенью на границе Казахстана с Россией началось скопление тысячи фур. «Лента.ру» выяснила, что проблема характерна не только для границы с Россией. Многотысячные очереди из фур также образовались на КПП между Казахстаном и Китаем. При этом улучшение ситуации по-прежнему остается под вопросом из-за технических сложностей, а также неоднозначной позиции Астаны в вопросе санкций против России.

