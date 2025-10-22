Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:17, 22 октября 2025Спорт

Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

Медведева: В следующем году мне предстоит серьезная операция на обе стопы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности предстоящей операции, назвав ее серьезной. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Медведевой, она испытывает проблемы с ногами, которую можно решить только с помощью хирургического вмешательства. «В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус (деформация стопы), который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, заниматься бегом и долго прыгать», — заявила спортсменка.

Фигуристка добавила, что родилась с такой особенностью здоровья. Также она отметила, что ее правая нога длиннее на 2,5 сантиметра, о чем она узнала лишь во взрослом возрасте.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет

    Жильцам российского дома пришлось спать в дождевиках из-за протечек

    В российском городе прогремели взрывы

    Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

    В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

    Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости