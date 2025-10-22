Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

Медведева: В следующем году мне предстоит серьезная операция на обе стопы

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности предстоящей операции, назвав ее серьезной. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Медведевой, она испытывает проблемы с ногами, которую можно решить только с помощью хирургического вмешательства. «В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус (деформация стопы), который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, заниматься бегом и долго прыгать», — заявила спортсменка.

Фигуристка добавила, что родилась с такой особенностью здоровья. Также она отметила, что ее правая нога длиннее на 2,5 сантиметра, о чем она узнала лишь во взрослом возрасте.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.