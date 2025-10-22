Из жизни
07:02, 22 октября 2025Из жизни

Молодая женщина спаслась от пытавшегося переехать ее на автомобиле насильника

Никита Савин
Никита Савин

Фото: ThaiRath

В Таиланде молодая женщина сумела спастись от преступника, который изнасиловал ее, а потом пытался переехать на машине. Об этом сообщает The Thaiger.

Около половины четвертого ночи 20 октября в полицию района Бангпаконг позвонила 26-летняя тайка. Она рассказала, что мужчина заманил ее к себе домой и изнасиловал. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то увидели, что женщина убегает от серебристого седана, водитель которого явно пытается ее сбить. Увидев полицию, злоумышленник резко развернулся и помчался в сторону шоссе, ведущего в провинцию Чонбури. Патрульные преследовали насильника, пока он не слетел с мокрой дороги. Тем не менее, ему удалось скрыться пешком.

Пострадавшая рассказала, что ее зовут Ной. Она приехала из другой провинции в поисках работы и должна была остановиться у племянницы. Ной приехала около девяти часов вечера, и племянница не смогла встретить ее, так как работала в ночную смену. Женщина решила подождать автобус на остановки. Через 40 минут рядом с ней остановился мужчина на мотоцикле и предложил подвезти. Он сказал, что находиться в этом районе поздно вечером опасно. Ной отказалась. Автобус так и не появлялся, а через 20 минут мужчина вернулся и снова предложил помощь.

Ной согласилась. Сначала мужчина обещал отвезти ее к полицейскому участку, но в итоге привез к себе домой и изнасиловал, угрожая расправой. Ей удалось сбежать и вызвать полицию, когда насильник отлучился. Кроме того, Ной забрала из дома использованный презерватив и сфотографировала преступника, чтобы передать улики полиции. Обнаружив это, мужчина попытался переехать ее машиной, но в этот момент появились патрульные.

В данный момент злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что серийный насильник, который два года нападал на женщин в Австралии, сознался в преступлениях. Нападения на женщин в сиднейском парке Мур продолжались с 1991-го по 1993-й год.

