Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Аргентине произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 22 октября, в 0:51 по местному времени (06:51 мск). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в в 188 километрах к северо-западу от города Сан-Луис, где проживает около 183 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 122 километров. Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняются.

Ранее мощное землетрясение произошло на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 октября, в 07:03 по местному времени (02:03 мск). Их магнитуда достигала 6,1. Эпицентр явления находился в шести километрах от муниципалитета Дапа в провинции Суригао-дель-Норте. Очаг залегал на глубине 69 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщали.