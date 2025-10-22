На переданную родственникам недвижимость Блиновской наложили арест

Суд наложил арест на недвижимость Блиновской, которую та передала родственникам

Арбитражный суд столицы наложил арест на всю недвижимость, которую «королева марафонов» Елена Блиновская передала своим отцу, матери и брату. Об этом сказано в материалах, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.

Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина в апреле 2025 года подала иски, чтобы оспорить несколько десятков сделок, а несколько дней назад — ходатайства с требованием принять меры в виде ареста имущества. Она призвала вернуть имущество в конкурсную массу, чтобы рассчитываться с кредиторами. Важность принятия такого решения Ознобихина объяснила «необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику в связи с возможностью отчуждения заинтересованными лицами имущества должника». В результате суд полностью удовлетворил ходатайства, а Росреестр запретил регистрировать сделки с имуществом, переписанным на родственников Блиновской.

Рассмотрение исков Ознобихиной, которая оспаривает ряд сделок с недвижимостью блогерши, суд отложил на ноябрь. По мнению финансового управляющего, брат Блиновской Александр Останин стал собственником 12 объектов, а мать Нина Останина — нескольких квартир и помещений в Москве и Ярославле через мнимые сделки. Под сомнением также находятся сделки, по которым недвижимость перешла к отцу блогера Олегу Останину и детям Блиновской. Речь идет о квартирах в Москве, Химках и Ярославле, а также машино-местах.

Ранее стало известно, что Блиновская попросила суд об отсрочке отбывания наказания до момента достижения ее детьми 14-летнего возраста.