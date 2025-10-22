Экономика
18:35, 22 октября 2025Экономика

На переданную родственникам недвижимость Блиновской наложили арест

Суд наложил арест на недвижимость Блиновской, которую та передала родственникам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Арбитражный суд столицы наложил арест на всю недвижимость, которую «королева марафонов» Елена Блиновская передала своим отцу, матери и брату. Об этом сказано в материалах, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.

Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина в апреле 2025 года подала иски, чтобы оспорить несколько десятков сделок, а несколько дней назад — ходатайства с требованием принять меры в виде ареста имущества. Она призвала вернуть имущество в конкурсную массу, чтобы рассчитываться с кредиторами. Важность принятия такого решения Ознобихина объяснила «необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику в связи с возможностью отчуждения заинтересованными лицами имущества должника». В результате суд полностью удовлетворил ходатайства, а Росреестр запретил регистрировать сделки с имуществом, переписанным на родственников Блиновской.

Рассмотрение исков Ознобихиной, которая оспаривает ряд сделок с недвижимостью блогерши, суд отложил на ноябрь. По мнению финансового управляющего, брат Блиновской Александр Останин стал собственником 12 объектов, а мать Нина Останина — нескольких квартир и помещений в Москве и Ярославле через мнимые сделки. Под сомнением также находятся сделки, по которым недвижимость перешла к отцу блогера Олегу Останину и детям Блиновской. Речь идет о квартирах в Москве, Химках и Ярославле, а также машино-местах.

Ранее стало известно, что Блиновская попросила суд об отсрочке отбывания наказания до момента достижения ее детьми 14-летнего возраста.

