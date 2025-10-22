Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:24, 22 октября 2025Россия

Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

Система ПВО за день сбила 43 дрона ВСУ над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над российскими регионами за четыре часа сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего за сутки удалось перехватить 43 дрона. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Всего за четыре часа сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области, и три — над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

    Пашинян заявил о невозможности производить коньяк в Армении

    На продажу выставили бывший дом Умы Турман

    Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

    Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

    Сийярто заявил о готовности США к саммиту с Россией

    Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

    Россиянка пожаловалась на фекальный потоп в квартире

    Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

    Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости