Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

Над российскими регионами за четыре часа сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего за сутки удалось перехватить 43 дрона. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Всего за четыре часа сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области, и три — над территорией Брянской области.
Ранее сообщалось, что военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).