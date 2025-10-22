Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 22 октября 2025Силовые структурыЭксклюзив

Названа причина массового оттока надзирателей из российских колоний

«Лента.ру»: Кадровая чехарда во ФСИН РФ вызвана низкой компетенцией начальников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Массовый отток надзирателей из российских колоний связан с кадровой чехардой и низкой компетенцией начальственного состава. Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказали несколько сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

Причинами для увольнения из ФСИН России служат сразу несколько факторов. При этом среди таковых нет низкого уровня зарплат — опрошенные сотрудники признались, что к увольнениям даже после многих лет службы подталкивает неприятная динамика, сложившая за последние несколько лет. Речь идет о падении уровня компетенции начальников.

«Все больше случаев, когда уголовные дела [в отношении сотрудников УИС] возбуждаются не на основании объективных данных, а только по заявлению даже не потерпевшего, а некоего свидетеля — и оно остается единственным доказательством. Такие дела уходят в суд, практика стала повсеместной. А кому охота оказаться по ту сторону решетки?» — говорит Сергей (имя изменено), бывший сотрудник ФСИН России.

При назначении нового человека начальником подразделения выявляется один-два факта превышения должностных полномочий со стороны подчиненных, добавляет он.

Полный текст о кадровом голоде в тюремной системе России читайте тут.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

    В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости