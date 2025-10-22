Названа причина расправы над поваром российского кафе

Повара из Пикалева убил любовник жены, которая отказалась уходить из семьи

Следователи установили причину вооруженного нападения на повара кафе в Пикалево Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На мужчину напал бывший коллега, оказавшийся в любовной связи с женой пострадавшего. Он уговаривал любимую бросить мужа и даже переписал на нее свою квартиру, однако дама сердца отказалась уходить из семьи.

Разозлившись, любовник взял нож, пришел к кафе и там набросился на соперника. Пострадавший получил десятки ножевых ранений. Он перестал дышать прежде чем прибыла скорая помощь, его не спасли.

Подозреваемого задержали через полчаса в его квартире.