13:40, 22 октября 2025Силовые структуры

Названа причина расправы над поваром российского кафе

Повара из Пикалева убил любовник жены, которая отказалась уходить из семьи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Следователи установили причину вооруженного нападения на повара кафе в Пикалево Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На мужчину напал бывший коллега, оказавшийся в любовной связи с женой пострадавшего. Он уговаривал любимую бросить мужа и даже переписал на нее свою квартиру, однако дама сердца отказалась уходить из семьи.

Разозлившись, любовник взял нож, пришел к кафе и там набросился на соперника. Пострадавший получил десятки ножевых ранений. Он перестал дышать прежде чем прибыла скорая помощь, его не спасли.

Подозреваемого задержали через полчаса в его квартире.

