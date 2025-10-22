Культура
Названа причина трагедии со звездой «Тайн следствия»

Вдова актера «Тайн следствия» Ивана Безбородова заявила о его тяжелой болезни
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Я ехала домой...»

Супруга актера Ивана Безбородова Марианна заявила, что причиной его кончины стала продолжительная тяжелая болезнь. Ее слова передает издание aif.ru.

По словам супруги артиста, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», он до последнего сохранял позитивный настрой.

«Могу сказать только, что он болел сильно, очень серьезная была болезнь. Но он до последнего улыбался, старался шутить», — сообщила она.

Также вдова рассказала, что Иван ушел за неделю до своего 40-летия, 24 сентября. «День рождения первого октября, а день нашей свадьбы — второго», — добавила она.

Ранее стало известно о кончине актера театра и кино Ивана Безбородова, ему было 39 лет.

    Все новости