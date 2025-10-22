Отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр российского города попал в колонию

Экс-мэр Салавата Миронов получил 3 года за превышение полномочий

Отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр Салавата Игорь Миронов получил три года лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, в прошлом году он отсудил деньги у пенсионерки, которая написала в социальных сетях: «вор должен сидеть в тюрьме». Сейчас он попал на скамью подсудимых за то, что в 2020 году отдал права на электрохозяйство сторонней частной компании без конкурса, оставив, таким образом, город без прибыли на 50 лет.

Миронов признан виновным по статье о превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать руководящие должности в органах государственной власти.

По версии следствия, бывший чиновник руководствовался корыстными и карьерными побуждениями. Он понимал экономическую нецелесообразность и неэффективность новых договоренностей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.