Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 22 октября 2025Силовые структуры

Отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр российского города попал в колонию

Экс-мэр Салавата Миронов получил 3 года за превышение полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Отсудивший деньги у пенсионерки бывший мэр Салавата Игорь Миронов получил три года лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, в прошлом году он отсудил деньги у пенсионерки, которая написала в социальных сетях: «вор должен сидеть в тюрьме». Сейчас он попал на скамью подсудимых за то, что в 2020 году отдал права на электрохозяйство сторонней частной компании без конкурса, оставив, таким образом, город без прибыли на 50 лет.

Миронов признан виновным по статье о превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать руководящие должности в органах государственной власти.

По версии следствия, бывший чиновник руководствовался корыстными и карьерными побуждениями. Он понимал экономическую нецелесообразность и неэффективность новых договоренностей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    В российских сосисках нашли перчатки

    Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

    Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

    Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости