Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 17 октября 2025Силовые структуры

Требования по иску к бывшему мэру российского города увеличили до миллиарда рублей

Генпрокуратура увеличила требования по иску к экс-мэру Владивостока Николаеву
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц. Вместо 700 миллионов рублей просят взыскать чуть более миллиарда. Заседание пройдет 17 октября.

В ведомстве считают, что экс-мэр «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономически привлекательных объектов».

Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004-2008 годах. В отношении него дважды возбуждали уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости