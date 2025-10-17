Требования по иску к бывшему мэру российского города увеличили до миллиарда рублей

Генпрокуратура увеличила до одного миллиарда рублей сумму взысканий по иску к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Об этом сообщает РИА Новости.
Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц. Вместо 700 миллионов рублей просят взыскать чуть более миллиарда. Заседание пройдет 17 октября.
В ведомстве считают, что экс-мэр «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономически привлекательных объектов».
Николаев возглавлял администрацию Владивостока в 2004-2008 годах. В отношении него дважды возбуждали уголовные дела. В 1999 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю комитета по физкультуре и спорту администрации края. После года отбытия наказания Николаева амнистировали.