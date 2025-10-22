Падение сбитого в Дагестане дрона сняли на видео

Опубликовано видео с падением сбитого в Дагестане дрона

Опубликовано видео с падением сбитого в Дагестане дрона. Его разместил Telegram-канал «Белорусский силовик».

Республика была атакована украинскими дронами утром 21 октября.

На кадрах беспилотник самолетного типа с характерным «звуком мотороллера» пикирует на землю рядом с жилыми домами. Затем раздается взрыв, после которого в небо поднимается облако дыма.

Ранее было опубликовано еще одно видео из Дагестана. На нем показаны последствия падения беспилотника. На записи видно здание торгового центра с выбитыми стеклами.