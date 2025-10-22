Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 22 октября 2025Россия

Падение сбитого в Дагестане дрона сняли на видео

Опубликовано видео с падением сбитого в Дагестане дрона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с падением сбитого в Дагестане дрона. Его разместил Telegram-канал «Белорусский силовик».

Республика была атакована украинскими дронами утром 21 октября.

На кадрах беспилотник самолетного типа с характерным «звуком мотороллера» пикирует на землю рядом с жилыми домами. Затем раздается взрыв, после которого в небо поднимается облако дыма.

Ранее было опубликовано еще одно видео из Дагестана. На нем показаны последствия падения беспилотника. На записи видно здание торгового центра с выбитыми стеклами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб заявил, что ВСУ все чаще атакуют Россию дальнобойными беспилотниками. Под угрозой жилые массивы

    Госдума одобрила проект федерального бюджета

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости