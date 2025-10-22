Перечислены симптомы дефицита йода

Терапевт Тен: Увеличение веса и туман в голове могут говорить о дефиците йода

О недостатке йода в организме могут говорить неочевидные признаки, рассказала врач-терапевт Зарема Тен. Симптомы дефицита этого микроэлемента она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, из-за недостатка йода производство гормонов замедляется. «Одним из признаков дефицита йода является увеличение щитовидной железы, которая, пытаясь "уловить" больше микроэлемента из крови, образует заметное утолщение на шее. Также симптомом могут стать хроническая усталость и слабость даже после полноценного сна», — добавила терапевт.

Другими симптомами дефицита йода она назвала необъяснимое увеличение веса в ситуациях, когда человек не менял свой рацион, проблемы с памятью и снижение концентрации, сухость кожи и выпадение волос, а также ощущение тумана в голове.

