Песков ответил на вопрос о паузе в подготовке встречи Путина и Трампа

Пауза, сложившаяся в вопросе возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Действительно, пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне. Но и это вмешательство должно быть хорошо подготовлено», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, заявил, что подготовка встречи президентов России и США в Будапеште якобы приостановлена.

В ответ на это, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что западные СМИ искажают информацию, чтобы подорвать предстоящий саммит Путина и Трампа. Он подчеркнул, что подготовка к встрече глав государств продолжается.