Поддержавший уличную певицу Наоко молодой россиянин арестован

В Екатеринбурге музыкант Женька Радость обжалует арест за дискредитацию армии

В Екатеринбурге уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость), выступивший в поддержку 18-летней певицы Дианы Логиновой (выступает под псевдонимом Наоко), обжалует арест за дискредитацию Вооруженных сил России и хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Федора Акчермышева.

Верх-Исетский суд признал Михайлова виновным в совершении административных правонарушений и назначил ему 14 суток ареста. Защитник отметил, что такое решение суда было ожидаемо, но оно будет обжаловано.

21 октября музыкант исполнял песни Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) в центре города. Видео выступлений он добавлял в свои соцсети.

Наоко ждет два суда по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил России. Она спела песню Noize MC на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября и около дома по улице Восстания вечером 11 октября.