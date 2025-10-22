Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 22 октября 2025Экономика

Подсчитана стоимость подготовки авто к зиме

«Мегамаркет»: Средняя стоимость зимних шин составляет 35,5 тысячи рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость подготовки автомобиля к зиме зависит от нескольких факторов, включая страну производства шин. Среднюю сумму, которую придется потратить водителям в 2025 году, подсчитали аналитики «Мегамаркета», передает RT.

По словам экспертов, самой дорогой статьей расходов остаются шины. В среднем новый комплект резины в период с августа по первую половину октября обойдется в 35,5 тысячи рублей — на 24 процента больше, чем в прошлом году. При этом российские шины за год подорожали на 32 процента, до 21,2 тысячи рублей, японские, европейские и американские — на 22 процента, до 59,5 тысячи, китайские — на один процент, до 29,1 тысячи. Рост цен обусловлен неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетики.

Помимо шин, перед наступлением холодов важно сменить моторное масло, антифриз, жидкость для стеклоомывателя, фильтры, стеклоочистители, а при необходимости — диски. Комплект из четырех штампованных дисков 15-го диаметра обойдется в среднем в 10 тысяч рублей, а литых — в 56,8 тысячи рублей. Средняя стоимость комплекта популярных во время подготовки к зиме товаров составляет около 8,4 тысячи рублей.

«Самый эффективный способ подготовить автомобиль к зиме — совместить сезонную "переобувку" с полным ТО. Замена шин, жидкостей и фильтров в один визит сэкономит ваши время и деньги, а вы получаете автомобиль, полностью готовый к любым холодам», — отметил менеджер направления авто- и мототоваров Дмитрий Васильев.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас дал россиянам совет, как сэкономить на замене резины. По его словам, «переобуть» авто можно самостоятельно, чтобы не тратиться на мастерскую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Премьер Италии выступила с призывом о замороженных активах России

    На Украине ликвидировали лейтенанта Сороку из Львовской области

    В Госдуме заявили об отсутствии вреда от нефтегазовых санкций

    Директор Лувра захотела уйти в отставку и не смогла

    Подсчитана стоимость подготовки авто к зиме

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости