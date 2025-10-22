Подсчитана стоимость подготовки авто к зиме

«Мегамаркет»: Средняя стоимость зимних шин составляет 35,5 тысячи рублей

Стоимость подготовки автомобиля к зиме зависит от нескольких факторов, включая страну производства шин. Среднюю сумму, которую придется потратить водителям в 2025 году, подсчитали аналитики «Мегамаркета», передает RT.

По словам экспертов, самой дорогой статьей расходов остаются шины. В среднем новый комплект резины в период с августа по первую половину октября обойдется в 35,5 тысячи рублей — на 24 процента больше, чем в прошлом году. При этом российские шины за год подорожали на 32 процента, до 21,2 тысячи рублей, японские, европейские и американские — на 22 процента, до 59,5 тысячи, китайские — на один процент, до 29,1 тысячи. Рост цен обусловлен неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетики.

Помимо шин, перед наступлением холодов важно сменить моторное масло, антифриз, жидкость для стеклоомывателя, фильтры, стеклоочистители, а при необходимости — диски. Комплект из четырех штампованных дисков 15-го диаметра обойдется в среднем в 10 тысяч рублей, а литых — в 56,8 тысячи рублей. Средняя стоимость комплекта популярных во время подготовки к зиме товаров составляет около 8,4 тысячи рублей.

«Самый эффективный способ подготовить автомобиль к зиме — совместить сезонную "переобувку" с полным ТО. Замена шин, жидкостей и фильтров в один визит сэкономит ваши время и деньги, а вы получаете автомобиль, полностью готовый к любым холодам», — отметил менеджер направления авто- и мототоваров Дмитрий Васильев.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас дал россиянам совет, как сэкономить на замене резины. По его словам, «переобуть» авто можно самостоятельно, чтобы не тратиться на мастерскую.