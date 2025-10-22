Водителям назвали способ сэкономить на замене резины

Автоэксперт Балабас: Водитель может заменить резину на зимнюю самостоятельно

Автовладелец может заменить летнюю резину на зимнюю самостоятельно. Способ сэкономить на замене резины водителям назвал автоэксперт Евгений Балабас в разговоре с ОСН.

По словам специалиста, самостоятельная замена шин позволит избежать очередей в мастерские и потратить меньше. «Достаточно просто четыре раза задомкратить машину штатным домкратом и поменять колеса обычным баллонным ключом. На мой взгляд, это достаточно банальная процедура, которую способен сделать абсолютно любой автовладелец», — убежден он.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов предложил россиянам способ сэкономить на покупке зимней резины. По его мнению, водители могут остановить свой выбор на отечественных шинах, не боясь за потерю качества.