Полковник назвал лучший способ сбивать дроны

Полковник Литовкин: Дрон проще всего сбить из винтовки

Лучшим способом сбить дрон является выстрел из винтовки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что это может быть безопасно и для гражданского населения.

«Дрон проще всего сбить из винтовки. Это намного легче, чем ракетой, потому что такой способ — дешевый и точный. Ракеты очень дороги. Как правило, намного дороже дронов, по которым их запускают», — сказал Литовкин.

По его словам, и сейчас у танкистов, артиллеристов всегда есть при себе винтовки. Полковник рассказал, что, когда расчет занимается приготовлением орудия или танка к бою, один человек обязательно следит за небом и сбивает дроны при помощи ружья.

«Тот же способ может использовать и гражданский человек. Это безопасно, если дрон упадет в чистом поле, а не кому-нибудь на голову», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Дагестане мужчина сбил движущийся дрон Вооруженных сил Украины из винтовки. После выстрела беспилотник упал в поле.