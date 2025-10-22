Мир
Польский журналист назвал глупостью угрозы Сикорского в адрес Путина

Журналист Лисицкий: Слова Сикороского в адрес Путина являются безответственными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролет главы России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, является безответственными. С таким заявлением выступил редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире YouTube-канала.

«Ничто не указывает на то, что Путин полетит над Польшей, поэтому этот вопрос просто несерьезен. Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью?» — возмутился журналист.

Лисицкий также предположил, что Сикорский просто пытается набрать политические очки и показать собственную важность.

Глава Сикорский ранее заявил, что страна не может гарантировать, что самолет президента России принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

В свою очередь, политолог Рафаэль Ордуханян рассказал, что ответ Москвы в случае провокации Евросоюза с самолетом Владимира Путина будет разрушительным.

